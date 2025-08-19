Pedro Castillo: Partido "Todo con el Pueblo" logra su inscripción ante el JNE

El partido político Todo con el Pueblo, vinculado al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, logró concretar su inscripción formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedando habilitado para participar en las elecciones generales.

Mediante una resolución emitida por el organismo electoral, se dio constancia de la inscripción de dicha agrupación, que buscará ganar los comicios presidenciales del próximo año.

"Inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a la organización política denominada Partido Político Todo con el Pueblo", se lee en la resolución del JNE.

¿PEDRO CASTILLO PODRÁ POSTULAR?

Cabe precisar que Castillo Terrones no podrá participar de las elecciones del próximo si se le declara culpable por el delito de rebelión. Recordemos que la Fiscalía solicita 34 años de cárcel efectiva para el exmandatario por su fallido golpe de Estado.