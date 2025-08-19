Fernando Rospigliosi sobre nueva ley de amnistía: “Militares y Policías nos salvaron de Pedro Castillo”

Luego de la promulgación de ley de amnistía para Policías y Militares que combatieron el terrorismo durante 1980 hasta el 2000, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anunció que busca presentar una norma similar.

De acuerdo a la iniciativa del parlamentario, se busca perdonar a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas que participaron en las manifestaciones contra la gestión de Dina Boluarte a finales de 2022 y en los primeros meses del 2023.

FERNANDO ROSPIGLIOSI DEFIENDE SU INICIATIVA

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Rospigliosi enfatizó que los miembros de las entidades no deberían ser juzgados debido a que salvaron a los peruanos de que se instale una dictadura en el país a manos de Pedro Castillo.

“Los Militares y Policías que defendieron al país y salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo de convertirnos en una Cuba o Venezuela, están siendo procesados injustamente”, comentó.