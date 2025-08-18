Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética: Es la segunda Comisión a su cargo

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, fue elegido este lunes 18 de agosto como nuevo presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, correspondiente al último periodo legislativo 2025-2026.

Esta será la segunda Comisión que presidirá el parlamentario acciopopulista, pues el último 13 de agosto también fue designado como nuevo titular de la Comisión de Fiscalización y Controlaría.

La doble designación de Vergara Mendoza ha levantado una serie de cuestionamientos debido a que es uno de los implicados en la denuncia constitucional por el caso "Los Niños", que habría operado en la interna del Congreso para beneficiar a Pedro Castillo durante su gestión como presidente.

ÁLEX PAREDES OPINA

Sobre esta polémica se pronunció el congresista de Somos Perú, Álex Paredes, quien no descartó que en el transcurso de los días se den "algunos cambios": "Primera vez que se da este tipo de situaciones", dijo en diálogo con Canal N.