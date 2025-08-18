Congreso: proponen amnistía para policías y militares que participaron en protestas de 2022 y 2023

Tras la promulgación de ley de amnistía para Policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo de 1980 al 2000, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, tendría en mente plantear una norma similar.

De acuerdo al legislador, su iniciativa tendría como propósito absolver a los agentes de la PNP y miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte durante el último mes de 2022 e inicios de 2023.

“Podemos presentar una ley de amnistía para los militares y policías. Más de 350 están procesados injustamente, por defender el estado de derecho y democracia, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023”, comentó el parlamentario.

¿QUÉ BUSCABAN LOS MANIFESTANTES?

A más de dos años de haber sido vacado por el Congreso, Fernando Rospigliosi aseguró que los manifestantes que participaron en las protestas tenían como propósito reponer al expresidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

“Fueron manifestaciones que buscaban reponer en el Gobierno al golpista y prosenderista Pedro Castillo. Manifestaciones impulsadas por terroristas y senderistas como fue demostrado en el caso de Ayacucho, donde se capturó a la camarada Cusi”, manifestó.