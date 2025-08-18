Carlos Malaver: Presentan moción para invitar al ministro del Interior al Congreso

La bancada de Alianza Para el Progreso (APP), presentó una moción para invitar al ministro del Interior, Carlos Malaver, a que acuda al Congreso de la República a responder sobre algunos temas referidos a su sector.

En concreto, la bancada apepista solicita la presencia del titular del Mininter en el hemiciclo de sesiones a fin de que brinde detalles sobre la implementación de leyes en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Invitar al señor Carlos Alberto Malaver Odias, ministro del Interior para que concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de informar respecto a la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses", se lee en la moción.

ATENTADOS CON EXPLOSIVOS

Cabe precisar que esta moción de APP es una respuesta a los recientes atentados con explosivos registrados en los últimos días, principalmente en la ciudad de Trujillo y en la provincia constitucional del Callao.