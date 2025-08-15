Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos

El Pleno del Congreso no logró aprobar la resolución legislativa 11306, que proponía modificar el Reglamento del Parlamento para permitir que los congresistas realicen actividades políticas y partidarias durante la semana de representación. El proyecto obtuvo 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, quedando por debajo de la mayoría legal requerida.

La propuesta incorporaba el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, estableciendo que los parlamentarios, en ejercicio de sus funciones, podrían expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de neutralidad, siempre que no coincidieran con sesiones de comisión o del Pleno, salvo con licencia sin goce de haber.

Argumentos y reacciones

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), defendió la iniciativa, señalando que la inmunidad funcional por opiniones y votos es una prerrogativa que garantiza la independencia del Congreso. Sin embargo, varios legisladores manifestaron su rechazo al considerar que podría abrir la puerta a un uso político de la semana de representación en beneficio electoral.

La medida estaba enmarcada en el contexto de las elecciones generales de 2026, lo que generó debate sobre la pertinencia de permitir actos proselitistas financiados, indirectamente, con recursos del Estado durante el cumplimiento de funciones representativas.