Secretario de Perú Primero sobre Martín Vizcarra: "Creemos en su inocencia"

César Figueredo, secretario general del partido Perú Primero, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para RPP Noticias, el secretario de dicha agrupación indicó que "confían en la inocencia" del exmandatario, a quien se le acusa del presunto delito de cohecho pasivo propio.

"Creemos en él (Vizcarra), creemos en su inocencia en la materia penal y creemos que su presencia es fundamental para el propio desarrollo del país. No solamente somos el partido dedicado a apoyar a Vizcarra, pero decididamente se le apoya", dijo.

¿POR QUÉ SOLO CINCO MESES?

Según diversos expertos, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz solo dio cinco meses de prisión preventiva a Vizcarra Cornejo porque proyecta que en este periodo de tiempo ya se podría dar una sentencia. Cabe precisar que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exjefe de Estado.