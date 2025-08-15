Rafael López Aliaga llama a protesta contra el MTC por tren Lima–Chosica

La tensión entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, sumó un nuevo capítulo este viernes. El burgomaestre anunció que liderará una manifestación hoy a las 3 p.m. en el Campo de Marte, en rechazo a lo que considera trabas del MTC para la ejecución del tren que conectaría Lima con Chosica. La convocatoria fue difundida a través de su cuenta oficial en X, donde también compartió un afiche crítico hacia Sandoval y su relación con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

Un enfrentamiento que escala

El alcalde sostiene que la resistencia del ministro obedece a intereses políticos vinculados a Acuña, lo que, según su versión, estaría bloqueando la puesta en marcha del proyecto ferroviario. Sin embargo, especialistas y medios han remarcado que, más allá de las acusaciones, aún no existe un expediente técnico que respalde la viabilidad, los costos y el diseño de esta obra, aspectos esenciales para su aprobación.

Mientras tanto, la controversia ha captado la atención de la población de Lima Este, particularmente de los vecinos de Chosica, quienes ven en esta propuesta la posibilidad de acortar tiempos de viaje hacia el centro de la capital y, potencialmente, acceder a un transporte más económico. El entusiasmo ciudadano contrasta con la falta de información oficial sobre detalles técnicos y plazos.

Analistas coinciden en que, para avanzar, se requiere un diálogo que permita destrabar el proyecto sin dejar de lado los estudios correspondientes. El debate, que inició como un cruce de declaraciones, ya se ha convertido en un pulso político de alto perfil, con la ciudadanía a la expectativa de que el tren no quede solo en una promesa.