César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes

La bancada de Renovación Popular inició este jueves la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, luego de que este cuestionara la viabilidad del proyecto ferroviario Lima–Chosica.

El congresista Diego Bazán informó que la moción ya cuenta con 11 de las 20 rúbricas necesarias para su presentación. Según los impulsores, el titular del MTC ha demostrado una conducta “obstruccionista y carente de capacidad técnica” en el ejercicio de sus funciones.

El documento —que podría derivar en una moción de censura— detalla hechos que, a juicio de los firmantes, justifican su convocatoria ante el pleno. Entre los principales cuestionamientos figura la adjudicación del proyecto de la carretera Boca del Río–Tacna a la empresa china China Gezhouba Group, señalada por presuntas irregularidades en el proceso de licitación. También se mencionan deficiencias en la operatividad del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y la falta de medidas para garantizar su adecuado funcionamiento.

PLIEGO INTERPELATORIO

El pliego interpelatorio consta de 21 preguntas: diez de ellas abordan temas como el aeropuerto Jorge Chávez, el tren Lima–Chosica, el Corredor Ferroviario Bioceánico, la trayectoria del ministro y presuntas irregularidades; tres se centran en el caso Vial Sama, y las ocho restantes en la Vía de Evitamiento de Chancay y la situación de los puentes a nivel nacional.