Congresistas respaldan prisión preventiva contra Vizcarra: “Es una decisión que tiene que respetarse”

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción. La medida, dictada por el Poder Judicial, generó diversas reacciones en el Congreso de la República, donde representantes de distintas bancadas expresaron su postura.

REACCIONES

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó el uso recurrente de las prisiones preventivas: “A mí no me parece que las cosas deban solucionarse con prisiones preventivas o preliminares, sino que debería llegarse a la conclusión del proceso. Es una decisión del Poder Judicial que ojalá llegue a una sentencia sobre el fondo lo más pronto posible”, señaló.

Por su parte, Ilich López, legislador de Acción Popular, calificó como lamentable que un expresidente esté involucrado en estos casos, pero enfatizó la necesidad de acatar las decisiones judiciales. “En un Estado de derecho se tiene que respetar los fallos judiciales y eso tenemos que decirlo bien claro”, declaró.

El presidente del Congreso, José Jeri, marcó distancia política: “Yo soy y sigo siendo militante del partido; él fue un invitado. Creo que el partido hizo una reflexión oportuna y cada uno tomó su camino”. Respecto a la medida judicial, sostuvo que debe respetarse, garantizando el debido procedimiento y el derecho a la defensa.