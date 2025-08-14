Cuatro expresidentes investigados: Barbadillo alberga a Toledo, Humala, Castillo y ahora Vizcarra

Con la reciente prisión preventiva dictada contra el expresidente Martín Vizcarra, por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue gobernador de Moquegua, ya son cuatro los exmandatarios recluidos en el penal Barbadillo.

El primero en llegar a este centro penitenciario después de Alberto Fujimori, fue Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva tras el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El segundo mandatario en pisar Barbadillo fue Alejandro Toledo, detenido y extraditado en 2023 y con una sentencia firme en primera instancia por corrupción durante su gestión presidencial.

En abril de este año, Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años de cárcel por actos de corrupción y permanece en Barbadillo. Cabe recordar que en 2017 ya había sido recluido de forma preventiva por investigaciones sen su contra.

INVESTIGACIÓN CONTRA VIZCARRA

El expresidente Martín Vizcarra permanecerá recluido durante 5 meses mientras avanza la investigación en su contra por presuntos actos de corrupción vinculados a los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

Este proceso, que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral, contempla un pedido de 15 años de prisión por parte del Ministerio Público.