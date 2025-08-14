ONU condena promulgación de ley de amnistía en Perú: “Es un retroceso en la búsqueda de justicia”

El último miércoles 13 de agosto desde Palacio de Gobierno, la mandataria Dina Boluarte, decidió promulgar la ley de amnistía para miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, quienes lucharon contra el terrorismo durante 20 años.

Ante esta situación, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, emitió un pronunciamiento al respecto y aseguró que la decisión que adoptó la gestión de Boluarte Zegarra, podría perjudicar las investigaciones para las familias que anhelaban con encontrar justicia.

“La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país”, se puede leer en el pronunciamiento.

BUSCA UN MENSAJE DE UNIÓN ENTRE CIUDADANOS

Minutos después de promulgar la ley de amnistía, Dina Boluarte mencionó que la decisión que adoptó su gestión, debe significar la unión entre los ciudadanos, por lo que, deberían dejarse de lado el divisionismo que se viene generando.