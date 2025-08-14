Congreso declara persona no grata a Daniel Quintero por izar bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

Esta tarde, el Congreso de la República aprobó -por unanimidad- declarar persona no grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, por colocar hace unos días la bandera de su país en territorio peruano.

El Pleno abordó la Moción de Orden del Día 18499 presentada por la legisladora Patricia Juárez Gallegos, de la bancada Fuerza Popular, quien calificó el acto del político como “una abierta provocación” a nuestro país.

Asimismo, la parlamentaria manifestó que “la soberanía del Perú no se discute ni se usa como accesorio de campaña”, en firme rechazo a las últimas vulneraciones al territorio nacional que se registran en la región Loreto.

PROHIBIR INGRESO

Durante el debate, legisladores rechazaron la acción del político colombiano y señalaron que, aunque no representa el sentir de todo el país cafetero, es un gesto que atenta contra el respeto mutuo entre ambas naciones.

Asimismo, exhortan al Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, a prohibir el ingreso de Quintero Calle al territorio nacional, adoptando las "acciones necesarias" en el marco de sus competencias.