María Agüero: Congresista de Perú Libre es abucheada durante evento en Arequipa

La congresista de Perú Libre, María Agüero, vivió momentos de incomodidad durante su última visita a Arequipa, donde participó de una sesión solemne por el aniversario 485 de la Ciudad Blanca.

A la referida ceremonia participaron diversas autoridades locales, como el prefecto regional de Arequipa, el gobernador regional y el alcalde de la ciudad, el exárbitro Víctor Hugo Rivera, entre otros.

Cuando la parlamentaria fue mencionada por el maestro de ceremonia, automáticamente el público empezó a abuchear a la legisladora de izquierda radical, quien visiblemente incómoda solo optó por sonreír.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Recordemos que esta no es la primera vez que Agüero Gutiérrez es rechazada en su propia región. Meses atrás, la congresista fue casi expulsada por los alumnos de un colegio, quienes rechazaron su presencia por una polémicas declaraciones que tuvo sobre su institución.