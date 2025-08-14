PNP realiza honores a suboficial asesinado por delincuentes en Los Olivos

Una gran controversia se ha desatado en el Congreso de la República por la proyección de un video con la imagen del presidente del Legislativo, José Jerí, en una pantalla ubicada en la zona de Pasos Perdidos.

La difusión de este material se produce días después de que el titular del Parlamento se archivara una denuncia en su contra por la presunta violación de una mujer durante una fiesta de fin de año.

PRIMERA VEZ

La exhibición del video ha generado polémica, ya que sería la primera vez que se proyecta la imagen de un presidente del Congreso en esa zona del hemiciclo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su finalidad.

Hasta el momento, ni el Congreso de la República ni el propio José Jerí se han pronunciado sobre la proyección del material audiovisual ni sobre la controversia que lo rodea.