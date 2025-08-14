Juan Sheput sobre Martín Vizcarra: “Se unió al fujimorismo y APP para sacar a PPK del camino”

Tras conocerse la decisión del juez Chavez Tamariz de dictar cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el excongresista Juan Sheput reveló algunos pasajes desconocidos del expresidente, quien ha sido recluido en el penal de Barbadillo.

En declaraciones, el exministro de Trabajo calificó a Vizcarra Cornejo como una persona “desleal”, quien fingía pelearse con diversos grupos políticos del Parlamento, sin embargo, todo orquestado para que puedan sacar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la gestión.

“El es una persona que es traidora por excelencia. Es una persona que complotó con el fujimorismo y APP para sacar a Pedro Pablo Kuczynski del camino y lo hacía mientras le sonreía al expresidente, eso lo hemos vivido los que hemos sido parlamentarios”, comentó.

PPK SE PRONUNCIA AL RESPECTO

Durante una entrevista en RPP, Kuczynski Godard fue consultado sobre la situación de su exvicepresidente y mantuvo una postura neutral al respecto, sin embargo, le deseo lo mejor a la familia de Martín Vizcarra.