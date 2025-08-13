Carlos Caro sobre prisión preventiva contra Vizcarra: "Es crónica de muerte anunciada, va a ser condenado"

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que la orden de prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente Martín Vizcarra responde a la necesidad de evitar una posible fuga, tal como ocurrió con otros personajes investigados por corrupción.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Caro recordó que la exprimera dama Nadine Heredia huyó horas antes de que se dictara un fallo en su contra, mientras que el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, escapó días antes de la lectura de su sentencia.

“Se quiere evitar el precedente de Nadine y Jorge Cuba, quienes fugaron días antes y horas de que se leyera el fallo completo. Se quiere evitar la fuga. El sistema se está poniendo más duro. Todo el mundo sabe que aquí se viene una condena; el señor Vizcarra va a ser condenado [...] Estamos ante una crónica de muerte anunciada, creo que va a ver una condena”, sostuvo el letrado.

SOBRE RAPIDEZ DE FALLO

Sobre las declaraciones de Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, quien calificó de “arbitraria” y apresurada la prisión preventiva contra su cliente, Carlos Caro señaló que este tipo de medidas deben dictarse con rapidez.