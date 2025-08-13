Eduardo Arana sobre prisión preventiva para Vizcarra: “Decisiones que el PJ expida deben ser cumplidas”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la reciente prisión preventiva dictada contra el expresidente Martín Vizcarra y sostuvo que las resoluciones del Poder Judicial “deben ser cumplidas” en el marco de la Constitución.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Arana subrayó que el Ejecutivo no opina sobre hipótesis, sino sobre hechos concretos. “Nuestra opinión va a ser en función de la realidad y no sobre hipótesis. En ese sentido, consideramos que las decisiones que el Poder Judicial expida deben ser cumplidas en el marco de lo que la propia Constitución señala”, declaró.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA VIZCARRA

Como se recuerda, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo, quien es investigado por presuntamente recibir S/ 2.3 millones en sobornos de empresas constructoras cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El magistrado argumentó su decisión señalando que existe peligro procesal y de fuga, así como graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho pasivo propio, además de conductas cuestionables atribuidas al exmandatario.