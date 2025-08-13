Prisión preventiva para Martín Vizcarra: estos fueron los argumentos del juez Jorge Chávez Tamariz

En completo silencio y con las manos entrelazadas, así recibió el expresidente Martín Vizcarra la decisión del juez Jorge Chávez de imponerle 5 meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo. Con esta medida, Vizcarra Cornejo se convierte en el quinto exmandatario peruano en ser recluido en un penal. El magistrado sustentó que existe peligro procesal, señalando que el exjefe de Estado mantiene un contrato laboral con una empresa dirigida por su esposa, lo que habría sido utilizado para ocultarse de las autoridades.

Durante la audiencia, el juez Chávez Tamariz explicó que el contrato fue firmado por una apoderada para evitar que figurara la rúbrica de la cónyuge de Vizcarra, lo que calificó como “un contrato entre cónyuges” con el fin de eludir controles. Asimismo, consideró que el acusado presenta falta de arraigo familiar y laboral, además de un comportamiento cuestionable, factores que incrementan el riesgo de fuga.

El fiscal Germán Juárez Atoche advirtió que, ante una eventual condena de hasta 15 años de prisión, Vizcarra podría sustraerse de la acción de la justicia, como —recordó— ocurrió con la exprimera dama Nadine Heredia, quien se asiló en Brasil tras recibir sentencia. El representante del Ministerio Público reforzó su argumento señalando antecedentes en otros casos de alto perfil en los que los acusados no se presentaron a la lectura de sus condenas.

INVESTIGADO POR SOBORNOS

El expresidente Martín Vizcarra es investigado por presuntamente haber solicitado y recibido sobornos de empresas constructoras vinculados a las obras Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional entre 2011 y 2014. Ambos casos fueron revelados por un reportaje periodístico que denunció irregularidades y presuntos actos de corrupción en su administración.