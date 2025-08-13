Dina Boluarte sobre ley de amnistía para miembros de la PNP y Fuerzas Armadas: "Que se un mensaje de paz"

Tras la promulgación de la ley de amnistía para miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA), quienes combatieron contra el terrorismo durante más de 20 años, la presidenta Dina Boluarte decidió definir la norma que firmó este miércoles 13 de agosto.

Durante su intervención, la mandataria mencionó que con este nuevo inicio para los agentes que nunca encontraron justicia, pueda marcar un después para los peruanos, quienes esperan que nunca más se vuelva a derramar sangre en el país.

"Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo, es momento de voltear la página y cerrar este capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo. Hoy el Perú es un país diferente, un país en desarrollo y en firme crecimiento. Nos hemos levantado con dignidad de décadas de sufrimiento", comentó.

AUTORIDADES JUDICIALES SE MOSTRARON EN CONTRA

Al conocerse esta promulgación de la norma, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello y titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se mostraron en contra de la decisión de Dina Boluarte, enfatizaron que esto significa un premio para las personas que violaron los Derechos Humanos.