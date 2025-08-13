Boluarte promulga ley de amnistía para policías y militares: "El Perú está honrando a sus defensores"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó este miércoles la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa que participaron de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

En una breve ceremonia en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado acompañada de sus ministros puso su firma en la ley aprobada previamente por el Congreso de la República el pasado miércoles 9 de julio.

RECHAZA RESOLUCIÓN DE LA CORTE IDH

Durante la actividad, Boluarte Zegarra brindó unas breves declaraciones y aseguró que con la promulgación de la ley, el Perú le rinde "justicia" y "honra" a quienes combatieron el terrorismo, rechazando así la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó suspender la aplicación de la ley.

"Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la Nación", sostuvo.