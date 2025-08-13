24 Horas Edición Medio Día

¡Exclusivo! Dina Boluarte visitará este viernes el distrito de Santa Rosa en Loreto

El exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, confirmó en exclusiva para Panamericana la visita de la mandataria: "Se están preparando para recibirla".



El exalcalde del distrito de Santa Rosa, Iván Yovera, confirmó en exclusiva para Panamericana Televisión que la presidenta de la República, Dina Boluarte, viajará este viernes a dicha localidad, en el marco de las tensiones bilaterales entre Perú y Colombia.

En declaraciones para nuestro medio, el exburgomaestre indicó que la actual gestión de Santa Rosa ya se encuentra realizando los preparativos para recibir a la mandataria, quien llegará tras su viaje por Asia, donde visitó Japón e Indonesia para cumplir una serie de actividades oficiales.

"Me imagino que (la presidenta) viene en helicóptero, de ahí pasará a la Plaza porque van a hacer una ceremonia y la acción cívica. Nos imaginamos que viene a entregar la ley de creación simbólicamente [...] se están preparando para recibirla", dijo.

QUIEREN AGRADECERLE

En ese sentido, Yovera descartó que se realice alguna manifestación en contra de Boluarte durante su visita y aseguró que, por el contrario, buscan agradecerle por la creación del distrito de Santa Rosa: "Ella promulgó la ley", sostuvo.


