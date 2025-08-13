Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

ACTUALIZACIÓN

El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, por el delito de cohecho pasivo. El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, hizo este anuncio la tarde de este miércoles 13 de agosto, frente a los seis meses prisión preventiva que pedía la Fiscalía.



NOTA ORIGINAL

El Poder Judicial iniciará a las 9:00 a.m. de este miércoles 13 de agosto la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presunto cohecho pasivo propio en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Acusación fiscal

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, sostiene que Vizcarra recibió 2.3 millones de soles en coimas de las empresas ICCGSA y Obrainsa cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Juárez fundamenta el pedido de prisión en el "peligro de fuga", citando los recientes viajes del expresidente al interior del país. Vizcarra Cornejo enfrenta una posible condena de 15 años de cárcel.

Defensa y acciones del exmandatario

Vizcarra, actualmente suspendido de funciones públicas, declaró a medios que asistirá "como ciudadano" a todas las citaciones judiciales, pese a no tener obligación legal. Al salir de la audiencia previa, ratificó que no representa a organización política alguna.

Delitos atribuidos y sus viajes

La investigación atribuye al expresidente el delito contra la administración pública en calidad de autor. La Fiscalía considera que los viajes recientes refuerzan el riesgo de evasión, pese a ello, el exmandatario viajó a la isla Santa Rosa, en Loreto, el pasado lunes 11 de agosto.