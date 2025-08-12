Perú Libre impulsa proyecto que podría favorecer a Vladimir Cerrón con bienes incautados

Un nuevo debate político se ha desatado en el Congreso luego de que Perú Libre presentara un proyecto de ley que busca que la figura de extinción de dominio se aplique sin importar el estado procesal del caso. Según la normativa vigente, esta medida no permitiría liberar los bienes incautados al prófugo Vladimir Cerrón, por lo que sus aliados plantean una “interpretación auténtica” de la ley.

El autor de la propuesta es el congresista Flavio Cruz, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión de Justicia, mesa de trabajo en la que recaerá la iniciativa. Consultado sobre si el proyecto busca beneficiar a Cerrón, respondió: “De ninguna manera, además que el señor Vladimir Cerrón no tiene dinero, todas sus cuentas están embargadas”.

Sin embargo, desde otras bancadas no comparten esa visión. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, advirtió que esta no sería la primera vez que se presenta una propuesta para favorecer al líder de Perú Libre. “Siempre he denunciado la instrumentalización de la Comisión de Justicia en manos de Perú Libre. Sí habría una intención de beneficiarlo; lo he dicho y lo reafirmo”, sostuvo.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Cerrón, prófugo de la justicia, tiene más de un millón y medio de soles que ya fueron objeto de extinción de dominio. Además, se le incautaron cuentas bancarias —junto con las de su madre— por un monto total de tres millones de soles, en el marco de una investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas y pertenencia a una organización criminal enquistada en Perú Libre.