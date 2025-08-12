Francisco Belaúnde sobre precandidato colombiano que izó bandera de su país en territorio peruano: “Es un oportunista”

Daniel Quintero, aspirante a la presidencia de Colombia por el movimiento Pacto Histórico, encendió la polémica al colocar e izar la bandera de su país en la Isla Chinería, territorio peruano en la provincia de Loreto. En un video difundido en redes sociales, el exalcalde de Medellín afirmó que su acción busca “defender el río Amazonas a manos de Perú” y que, de llegar al poder, protegerá lo que considera derechos territoriales de Colombia.

El internacionalista Francisco Belaúnde calificó a Quintero como un “oportunista” que utiliza un tema de política exterior para reforzar su campaña, sin medir el impacto que esto tiene en la relación bilateral, especialmente en la lucha contra el crimen organizado en la frontera amazónica. Según explicó, Quintero intenta posicionarse como el heredero político de Gustavo Petro, en un contexto en el que Colombia se prepara para unas elecciones marcadas por la polarización entre izquierda y derecha.

La irrupción de Quintero ocurre en un escenario político colombiano especialmente convulso: movilizaciones masivas a favor del expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado a 12 años de prisión; el asesinato del precandidato Miguel Urbina; y una baja popularidad del actual presidente Gustavo Petro. Freddy Sáenz, periodista de Cable Noticias, señaló que “hay una división muy fuerte en el país” y que el resultado de las elecciones de 2026 es incierto.

ESTRATEGIA ELECTORAL

Belaunde advirtió que Quintero se ha “aferrado” a este conflicto como estrategia electoral, apelando a un falso patriotismo y buscando protagonismo a costa de la tranquilidad en la frontera. Desde que confirmó su aspiración presidencial en 2024, el exalcalde ha intensificado el uso de redes sociales para su campaña, replicando tácticas que en su momento empleó Gustavo Petro. Mientras tanto, autoridades peruanas han reforzado la vigilancia en la zona para evitar nuevos actos de provocación.