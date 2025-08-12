José Jerí: Fiscalía archiva denuncia contra presidente del Congreso por violación sexual

La Fiscalía Suprema de Familia decidió archivar la investigación contra José Jerí, actual presidente del Congreso, quien fue acusado de violación sexual a inicios de este año. La denuncia señalaba que el parlamentario habría cometido el delito durante una reunión social en Canta.

La resolución a la que accedió RPP establece que no se formalizará investigación preparatoria por la presunta violación a una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Con ello, el caso contra Jerí queda cerrado en esta instancia del Ministerio Público.

En cuanto a Marco Antonio Cardoza Hurtado, también denunciado por este hecho, la Fiscalía dispuso que el expediente sea remitido a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta. Esta instancia asumirá las diligencias que correspondan dentro de sus atribuciones.

ACUSACIÓN CONTRA JERÍ

La acusación contra Jerí fue presentada el 30 de diciembre de 2024 por una mujer que afirmó haber sido agredida sexualmente en una vivienda del legislador. El congresista de Somos Perú rechazó los cargos asegurando que estuvo en la reunión, pero sin participación en los hechos denunciados.