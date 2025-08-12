¿Candidato presidencial?: Aparecen pintas de Juan José Santiváñez en Arequipa

En la ciudad de Arequipa, diversos muros amanecieron con pintas alusivas al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo cuál evidenciaría una presunta intención de postular en las próximas elecciones generales.

En las imágenes registradas por los propios ciudadanos arequipeños se puede observar paredes pintadas con fondo blanco y letras de color azul y rejo que dicen "Santiváñez 2026", haciendo referencia a una posible candidatura presidencial.

SIN PARTIDO

Recordemos que Santiváñez Antúnez, quien hoy trabaja en el Despacho Presidencial, estuvo afiliado hasta marzo de este año en el partido Progresemos, agrupación animalista y ecologista que en su momento quería lanzar a Hernando de Soto como candidato a la Presidencia.

Finalmente Santiváñez se desafilió y podría vincularse a otro partido con miras a los próximos comicios. Es necesario precisar que en diciembre vence el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos, tanto a la Presidencia como para la Cámara de Senadores y Diputados.