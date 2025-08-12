Elecciones 2026: Génesis Tapia postularía al Congreso por Avanza País

A menos de un año de realizarse las elecciones generales de 2026, la exbailarina y ahora abogada, Génesis Tapia, estaría tentando llegar al Congreso el próximo año con la bancada de Avanza País.

NO SABE DISTINGUIR LABORES EN EL PARLAMENTO

En busca de conseguir el apoyo de la ciudadanía, la futura postulante al Parlamento brindó una entrevista al diario El Comercio, pasó un momento incomodo debido a que no supo responder a las consultas del medio citado sobre las diferencias entre censura e interpelación.

"En la censura ya es un tema en el cual, pues, ya se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista en este caso", mencionó la también exchica reality.

Finalmente, Génesis Tapia no vivió solo ese momento complicado en la conversación, sino que cuando le consultaron sobre la semana de representación, se quedó en silencio y dio una frase que le quitaría votos. “Ahí sí, me agarraste”.