Juan Peña en contra de que Patricia Benavides sea designada representante ante el JNE: "Lo veo ilegal"

Juan Peña, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció tras el regreso de su clienta al Ministerio Público el día de hoy en horas de la mañana, para participar de una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos.

Consultado sobre la posibilidad de que Benavides Vargas sea designada como representante de la Fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el letrado expresó su desacuerdo con dicha posibilidad, alegando que sería una medida "ilegal".

"Yo, como abogado, lo veo como ilegal porque lo que dice la norma es que cuando se convoca a elecciones ya no puede haber una nueva designación de otro fiscal en el JNE", señaló el abogado en declaraciones a la prensa.

DECISIÓN DE DELIA ESPINOZA

En ese sentido, Juan Peña precisó que corresponde a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, decidir a qué Fiscalía Suprema será derivada Benavides Vargas, quien retomó sus funciones el día de hoy tras varios días de incertidumbre sobre su reposición como fiscal suprema.