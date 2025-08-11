Poder Judicial congeló pago de indemnización de más de S/ 230 mil a Dina Boluarte

El Poder Judicial bloqueó el cobro de una indemnización de un cuarto de millón de soles que la presidenta Dina Boluarte exigía al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El desembolso incluía conceptos como refrigerio, transporte, uniforme, bono de cierre y canasta navideña, además de beneficios sindicales, pese a que no habría pertenecido a ningún sindicato.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Según reveló Panorama, el Ministerio de Economía habría intervenido para dar “prioridad” a este pago, lo que generó cuestionamientos en el Congreso. El legislador Alejandro Cavero (Avanza País) criticó cualquier intento de utilizar el poder político para favorecer a la mandataria. Por su parte, José Williams (Avanza País) respaldó la decisión de la Corte Suprema de suspender el pago hasta que culmine el proceso judicial, calificando como incorrecta cualquier presión desde el Ejecutivo.

Desde Perú Libre, la congresista Kelly Portalatino sostuvo que no existe sustento para que Boluarte reclame beneficios sindicales y advirtió que usar el poder para acciones políticas sería “reprochable”.

La medida fue dispuesta por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, que mantuvo el bloqueo del desembolso hasta que se resuelva la casación pendiente.