Víctor Andrés García Belaúnde: “Izamiento de bandera colombiana en territorio peruano es una provocación”

La tensión entre Perú y Colombia en la frontera amazónica volvió a escalar luego de que una bandera colombiana fuera izada en territorio nacional, en el municipio de Santa Rosa, en la región Loreto. El hecho, reportado por los propios residentes, generó indignación y mensajes de confrontación que circularon en redes sociales, aumentando el clima de desconfianza entre las poblaciones fronterizas.

El alcalde provincial de Mariscal Ramón Castilla, Julio César Kahn Noriega, advirtió que incidentes como este afectan la convivencia y generan temor en la población, especialmente en niños y mujeres. Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde calificó el izamiento como una “provocación” atribuida al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de tener una “mentalidad de guerrillero” y de buscar tensar las relaciones bilaterales.

Ni la Policía Nacional ni la Marina de Guerra del Perú han identificado aún a los responsables, aunque la bandera ya fue retirada. Este episodio se suma a otros dos incidentes recientes: el ingreso de un avión militar colombiano al espacio aéreo peruano y el intento de policías colombianos de entrar a Santa Rosa. Según el exalcalde Iván Yovera, la tensión por la soberanía en esta zona se arrastra al menos desde 2024, con antecedentes de fricciones diplomáticas.

CANCILLERÍA SE PRONUNCIA

García Belaúnde instó a no caer en provocaciones, pero sí a reforzar la presencia peruana en la frontera y la acción diplomática en el exterior. En tanto, la Cancillería emitió un comunicado advirtiendo que actos como este no contribuyen a la convivencia armónica entre autoridades de ambos países, en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan un periodo de creciente desconfianza.