Alejandro Muñante tras muerte de Miguel Uribe: “Luchó por una Colombia justa y soberana”

A tempranas horas de este lunes 11 de agosto, se confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe luego de haber sufrido un atentado hace más de un mes. Ante esta situación, los congresistas del Perú utilizaron sus redes sociales para rendirle un homenaje.

El legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, decidió utilizar su cuenta de X y que Uribe tenía la esperanza de llevar a su país a buen puerto. Además, hizo un llamado a las próximas autoridades para que continúen realizando cosas positivas en beneficio de los ciudadanos.

“Nuestras condolencias al pueblo colombiano demócrata que ama y defiende su libertad ante esta irreparable pérdida. Luchó por una Colombia justa y soberana; ahora, el deber recae en quienes continúan su causa. Adiós Miguel Uribe”, escribió el parlamentario.

¡QUE NO DESTRUYAN SU ESPERANZA!

Del mismo modo, la congresista Norma Yarrow también decidió brindarle un homenaje a Miguel Uribe por medio de sus redes sociales, e hizo un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que se continué con el trabajo que buscaba plasmar el senador. "Cobarde atentado apaga la vida del valiente senador Uribe. Fuerza a su familia y al pueblo colombiano. Que Petro no destruya su esperanza”.