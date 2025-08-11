César Acuña de cumpleaños: Gobernador de La Libertad cumple 73 años en medio de cuestionamientos

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se encuentra de onomástico. El también líder de Alianza Para el Progreso (APP) cumple 73 años de vida este lunes 11 de agosto y lo está celebrando junto a sus allegados.

En horas de la mañana, se realizó una misa en la iglesia de Trujillo en conmemoración al cumpleaños de Acuña Peralta. En ese momento, simpatizantes y amigos de la autoridad regional llegaron con una enorme torta hasta las afueras de la iglesia.

El enorme pastel de aproximadamente 4 pisos estaba decorada con una serie de imágenes alusivas a lo que ha sido hasta el momento, la vida de Acuña Peralta en la política a través de los años.

LLEVARON MARIACHIS

Asimismo, las celebraciones estuvieron acompañadas de rancheras a cargo de un grupo de mariachis contratados para celebrar el cumpleaños de Acuña, quien viene siendo duramente cuestionado por sus constantes licencias y viajes al exterior, pese a la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa su región.