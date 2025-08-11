Cancillería sobre bandera de Colombia en Santa Rosa: "Este tipo de actos no contribuyen a la convivencia armónica"

El Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció tras registrarse la presencia de una bandera de Colombia colocada en la isla Chinería, territorio peruano del distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

Mediante un comunicado, la Cancillería peruana cuestionó la presencia de dicha bandera en territorio nacional, lo cuál ha sido considero por muchos como un acto de provocación, y señaló que este tipo de acciones "no contribuyen" a la convivencia armónica entre ambas naciones.

"Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona", se lee en el comunicado.

RETIRO INMEDIATO

Tras percatarse de su presencia, los propios pobladores de Santa Rosa procedieron con el retiro inmediato de la bandera extranjera, que fue colocada por ciudadanos colombianos que viven cerca a la zona fronteriza.