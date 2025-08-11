García Toma sobre convocatoria de Patricia Benavides: "Ya existe reconocimiento de su condición"

El constitucionalista Víctor García Toma se pronunció luego que la Junta de Fiscales Supremos convocó a Patricia Benavides para participar de una reunión extraordinaria este martes 12, lo cuál marcaría su regreso al Ministerio Público como fiscal suprema.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el también exministro de Justicia y Derechos Humanos destacó el eventual regreso de Benavides Vargas al referido cargo, pese a las negativas por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en acatar la orden de la JNJ.

"Esto indica que ya existe un reconocimiento de su condición y calidad funcional. Va a haber, evidentemente, algunas situaciones de discordia y asperezas [...] pero lo sustancial, lo importante, es que se ha dado cumplimiento de dos disposiciones", dijo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Cabe precisar que la convocatoria de Patricia Benavides se da luego que el último viernes, el abogado Christian Salas anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por los presuntos delitos de desacato a la autoridad y omisión de actos funcionales.