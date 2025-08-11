Ministro de Transportes a Gustavo Petro: “Basta de manipular al pueblo colombiano”

Al parecer los problemas en la isla Chinería no tienen cuando terminar. Esta vez, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, se pronunció sobre el izamiento de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa.

Por medio de sus redes sociales, el ministro hizo un llamado al mandatario del país vecino, Gustavo Petro, para que no continue azuzando a la población con un tema que ya está zanjado desde hace décadas atrás, por lo que, hay documentos que lo avalan.

“Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana”, escribió el titular del MTC.

MINSA ENVÍA ADVERTENCIA A GUSTAVO PETRO

Desde el Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, envió una advertencia contra Gustavo Petro, dejándole en claro que todos los peruanos defenderán el territorio nacional, por lo que, le hizo recordar que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas ante cualquier situación.

“Siento indignación y lo que le puede decir a Petro es que con el Perú no se meta porque nosotros ya hemos sabido luchar contra los guerrilleros y sabemos como vencerlos. Estos actos (de Colombia) lo tomamos como provocativos”, manifestó.