Eduardo Arana sobre violación de espacio aéreo: “Ingreso de naves extranjeras debe ser con autorización”

De forma contundente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, rechazó la actitud del gobierno colombiano tras la incursión de un avión militar en la zona de Santa Rosa, en la isla peruana de Chinería, en Loreto. El hecho ocurrió el último jueves y fue presenciado por autoridades peruanas durante una actividad oficial. Según el ministro de Defensa, Walter Astudillo, la aeronave ingresó a baja altura, entre 200 y 300 metros, en clara violación de la soberanía nacional.

Arana expresó que el suceso causó sorpresa e indignación, ya que no se tuvo conocimiento oficial del ingreso de la nave. El gobierno peruano exigió explicaciones inmediatas a Colombia, pero, de acuerdo con el premier, estas no fueron satisfactorias. El ministro Astudillo señaló que Colombia adujo que la incursión no fue intencional, sin embargo, consideró que no existe justificación alguna para que una aeronave extranjera ingrese al espacio aéreo sin el permiso correspondiente.

Ante esta situación, la presidenta de la República Dina Boluarte, dispuso, en sesión del Consejo de Ministros, que la Cancillería emita una nota de protesta. El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, indicó que las explicaciones oficiosas brindadas por el vecino país no han sido suficientes, por lo que se exigirá una aclaración formal y las satisfacciones necesarias por una acción que, afirmó, “nunca debió suceder y menos aún en un momento como el actual”.

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE

Finalmente, el primer ministro Eduardo Arana precisó que la próxima sesión de la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, que se llevará a cabo en el mes de septiembre, no tiene como objetivo discutir límites fronterizos. Según dijo, se tratará de la sesión número 14 de este mecanismo bilateral y su finalidad será el mantenimiento e identificación de los hitos fronterizos ya establecidos en el siglo pasado.