Gobierno peruano envió nota de protesta contra Colombia por sobrevuelo militar no autorizado

La Cancillería peruana presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, rechazando el ingreso no autorizado de una aeronave militar colombiana al espacio aéreo nacional.

Según un comunicado oficial, el incidente ocurrió en vísperas de que autoridades peruanas y población civil participaran en actividades cívicas en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, ubicado en la isla que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha reclamado como parte de su país. El hecho generó “sorpresa e indignación” entre los asistentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el sobrevuelo como una “grave violación de la soberanía territorial” y precisó que las explicaciones ofrecidas por Colombia “no han sido satisfactorias”. Recordó, además, que toda aeronave militar extranjera requiere de un permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas.

EXIGEN GARANTÍAS

Finalmente, el Perú exigió a Colombia “las más amplias garantías” de que este tipo de incidentes no volverán a repetirse, subrayando la importancia de preservar los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral.