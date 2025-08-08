Fiscalía presenta acusación contra 29 árbitros por presuntamente favorecer a Odebrecht

El Ministerio Público presentó una grave acusación contra 29 personas, entre ellas reconocidos abogados como Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y Richard Martín, a quienes señala de integrar una presunta organización criminal dedicada a favorecer ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht en procesos arbitrales.

Según el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, la investigación revela que la corrupción alcanzó el sistema de arbitrajes en obras públicas. “Contra este grupo de abogados que se desempeñaban como árbitros. El Ministerio Público sostiene que hipotecaron su razonamiento y decisión a partir de actos de corrupción y posterior lavado de activos”, declaró.

MODUS OPERANDI

El modus operandi se habría replicado en al menos 17 procesos arbitrales entre 2011 y 2015, siempre en beneficio de Odebrecht, a cambio de pagos ilícitos. Entre las obras involucradas figuran tramos de la carretera IIRSA Sur, IIRSA Norte, la vía Empalme Sisa–San José de Sisa, el Callejón de Huaylas y la carretera Chaca–San Luis. De acuerdo a la tesis fiscal, las controversias que supuestamente debían resolverse con imparcialidad estaban “predeterminadamente” inclinadas a favor de la constructora.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión efectiva que van desde 9 hasta 25 años por delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y otros. Esta es la acusación número 27 que el Equipo Especial Lava Jato presenta ante el Poder Judicial.