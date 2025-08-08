JEE pide al CPI no incluir a Martín Vizcarra en encuestas

Mediante un documento, el Jurado Electoral Especial (JEE), exhortó a la Compañía Peruana de Estudios, Mercados y Opinión Pública (CPI), no incluir al expresidente Martín Vizcarra en sus encuestas presidenciales.

En el oficio, el JEE justificó su petición considerando la situación jurídica del exmandatario, y precisó que no debería ser incluido en ningún tipo de sondeo en tanto no varíe su situación actual.

"INSTAR a la empresa Compañía Peruana de Estudios, Mercados y Opinión Pública (CPI), para que, en lo sucesivo se abstenga de incluir en sus encuestas electorales, al ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en tanto no cambie su situación jurídica para efectos electorales", indica el documento.

INHABILITACIONES

Cabe precisar que Vizcarra Cornejo cuenta con tres inhabilitaciones en su contra para ejercer cargos públicos. El exmandatario fue inhabilitado por los casos "Vacunagate", el cierre del Congreso del año 2019 y sus presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes en el gobierno de PPK.