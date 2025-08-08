Waldemar Cerrón defiende PL para declarar Patrimonio Cultural de la Nación a "Melcochita"

El congresista y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, se pronunció sobre las críticas a su proyecto de ley que propone declarar como Patrimonio Cultural de la Nación al cómico Pablo Villanueva, más conocido como "Melcochita".

En declaraciones a la prensa, el también parlamentario de Perú Libre defendió su propuesta destacando el legado artístico del humorista, asimismo, aseguró que, en el pasado, "Melcochita" hasido "usado por algunos grupos o intereses" sin recibir algún homenaje.

"Ahora la Nueva Izquierda Popular lo ha premiado y lo va a reconocer en el tiempo y en la historia. Como él dice, el reconocimiento queda. Es una figura que no solo es cómico, sino un sonero apropiado", dijo.

Asimismo, el también hermano del prófugo Vladimir Cerrón añadió que, al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, "Melcochita" podría acceder a una pensión por su trayectoria y contribución al arte.

FERNANDO MARCELO OPINA

Sobre este último punto se pronunció el periodista Fernando Marcelo, quien cuestionó dichos argumentos y precisó que, en lugar de hacer reconocimientos, se debería impulsar un proyecto para que todos los artistas de resaltable trayectoria sean integrados a un sistema de pensión.