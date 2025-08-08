Alejandro Muñante a Gustavo Petro por isla Chinería: “Los tratados son bastante claros”

En medio de las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre un supuesto apoderamiento de Perú por isla Chinería, las reacciones del Congreso no se hicieron esperar, y uno de los que se pronunció al respecto fue el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

Durante sus declaraciones, el parlamentario aseguró que las autoridades del país no tienen nada que conversar con el mandatario colombiano, debido a que hay documentos oficiales sobre los acuerdos que se firmaron años atrás.

“El Perú no tiene que discutir absolutamente nada. Los tratados son bastante claros. La limitación de nuestro territorio está perfectamente demarcado. Aceptar una conversación (con Colombia) sería avalar la hipótesis del señor Petro”, comentó.

LLAMADO A TRABAJAR EN CONJUNTO

De acuerdo a Alejandro Muñante, los diversos países que comparten frontera, tienen que priorizar en su agenda de trabajo, una lucha contra la criminalidad, minería ilegal y narcotráfico, temas que ponen en zozobra a los pobladores.