JNJ denuncia ante el Congreso que el Ministerio Público se resiste a reincorporar a Patricia Benavides

Esta mañana, la Junta Nacional de Justicia (JN) remitió un oficio al titular del Congreso, José Jerí, informándole que el Ministerio Público no cumple con reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema, según lo ordenado el 12 de junio.

En una extensa y detallada carta, el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, señala que este flagrante desacato persiste pese a reiteradas comunicaciones oficiales dirigidas tanto al Ministerio Público como a la Junta de Fiscales Supremos.

OFICIOS PREVIOS

Como se recuerda, mediante la resolución N.° 231-2025-JNJ, aprobada el pasado 4 de agosto, la JNJ dispuso la reincorporación de Benavides Vargas al no haber impedimento, sin embargo, se ha hecho “caso omiso” al mandato.

Asimismo, la JNJ remitió copias de los oficios previos al Congreso, donde ordena la reincorporación, e invocó el artículo 102, inciso 2, de la Constitución Política. Hasta ahora, la Fiscalía de la Nación no ha respondido públicamente.