Bayly critica a Petro por declaraciones sobre isla Chinería: "Realmente patético"

El periodista peruano, Jaime Bayly, se pronunció sobre la controversia entre Perú y Colombia a raíz de las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a nuestro país de apropiarse indebidamente de la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

A través de un video en sus redes sociales, el comunicador criticó duramente al mandatario colombiano, calificando de "patético" sus argumentos con los cuáles asegura que la isla pertenece a su territorio.

"Veo también que Petro hace amenazas al Perú, dice que el Perú le ha ocupado una isla, un territorio colombiano, ya lo de Petro es realmente patético. Va de mal en peor", manifestó Bayly.

ELECCIONES COLOMBIANAS

Asimismo, el también escritor indicó que la baja aprobación de Petro se ve reflejado en el reciente respaldo a sectores opositores a su gestión, inclusive, precisó que es poco probable que la izquierda se mantenga en el poder en las próximas elecciones presidenciales.