Congreso define nuevo cuadro de comisiones para el periodo 2025-2026

El Congreso de la República ya tiene lista la propuesta del cuadro de comisiones para el periodo legislativo 2025-2026. Aunque algunas bancadas asumirán nuevos espacios de trabajo, otras buscan repetir la presidencia de comisiones estratégicas. La aprobación final se realizará en las próximas horas.

Entre las primeras en anunciar sus presidencias estuvo Fuerza Popular, que se quedará con comisiones clave en este último año legislativo. Arturo Alegría asumirá la presidencia de la Comisión de Constitución, reemplazando a su correligionario Fernando Rospigliosi. Víctor Flores liderará Economía, Jeny López la Comisión Agraria y Raúl Huamán se hará cargo de Producción.

Por su parte, Alianza para el Progreso (APP) mantendrá la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta vez a cargo de Leidy Camones, según confirmó el congresista Eduardo Salhuana. Además, APP presidirá las comisiones de Vivienda, Salud y Presupuesto, esta última encabezada por el cuestionado expresidente del Congreso, Alejandro Soto.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

La Comisión de Fiscalización, que deja Juan Burgos, pasará a manos de Acción Popular, con Elvis Vergara como presidente, pese a estar vinculado al caso “Los Niños”. Asimismo, Juntos por el Perú tomaría el control de la Comisión de Energía y Minas, con el compromiso de impulsar la ley de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE), continuando la labor de Paul Gutiérrez, exintegrante del disuelto Bloque Magisterial.

Estas propuestas serán evaluadas y ratificadas oficialmente en las próximas horas por el Pleno del Congreso.