Dina Boluarte reafirma soberanía del Perú sobre isla Chinería: "No hay nada que tratar con Colombia"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, descartó cualquier controversia territorial con Colombia tras las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó que la Isla Chinería sería territorio de su país y que el Perú la habría "usurpado".

DINA BOLUARTE ENVIÓ MENSAJE A LA NACIÓN

Desde Japón, donde cumple una visita oficial acompañada por seis ministros de Estado, Boluarte envió un mensaje a la nación en el que restó importancia a las afirmaciones de Petro y reiteró que la soberanía peruana no está en discusión.

“Soberanía nacional que no está en conflicto, que no está con un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación con el protocolo de Río de Janeiro de 1934”, enfatizó.

La jefa de Estado reafirmó que la isla en cuestión, ubicada en el departamento de Loreto, es y ha sido territorio peruano por más de un siglo, conforme a los tratados internacionales firmados entre ambos países.

“Nuestra Isla Chinería, con su capital, Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional. No hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos, de ninguna manera [...] No tenemos que ponernos en sobresalto porque no hay un motivo. Menos aún, tenemos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos en la región”, sentenció Boluarte.