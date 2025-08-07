Congreso: José Jerí a favor que “Melcochita” sea declarado como patrimonio cultural

Tras conocerse el proyecto de ley del legislador de Perú, Waldemar Cerrón, para declarar como patrimonio cultural a Pablo Villanueva conocido como “Melcochita”, el presidente del Congreso, José Jerí, emitió un pronunciamiento al respecto.

Desde los exteriores del Legislativo, el titular de la Mesa Directiva se mostró favor de la iniciativa de su colega parlamentario, y enfatizó que todos los tributos a un artista deben hacerse cuando se encuentren con vida.

“Considero que los homenajes siempre tienen que ser en vida. Particularmente, como congresista consideró que, si hay elementos para darle el reconocimiento en vida, no solo a Melcochita, sino a cualquier otro personaje que haya contribuido en el Perú”, mencionó.

PROYECTO DE ENCUENTRA EN LA COMISIÓN DE CULTURA

La iniciativa legislativa de Waldemar Cerrón ya se encuentra en la Comisión de Cultura, donde en los próximos días comenzará a debatirse para ver si el proyecto pasa al pleno y así los congresistas puedan emitir su postura al respecto.