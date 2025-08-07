Rodríguez Mackay sobre viaje de ministros a frontera con Colombia: “Generaría una situación tensa”

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto apoderamiento de Perú de la isla Santa Rosa, diversos ministros del gabinete Eduardo Arana, decidieron viajar hacía la frontera con el país vecino.

En medio de esta situación, el excanciller, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció sobre la llegada de las autoridades del Poder Ejecutivo a la zona en cuestión, y aseveró que está situación podría exacerbar los vínculos entre ambas naciones.

“No debemos tener discurso político. Basta con lo que ha hecho la Cancillería en el marco jurídico diplomático y se acabó. Cuidado que esto (viaje de los ministros) vaya a crear una situación tensa y si el presidente Petro se entera que llegan los ministros, va a dar un discurso político (…) Hay que tener mucho cuidado. No creo que debieron viajar”, manifestó.

MINISTROS LLEGAN A LA FRONTERA CON COLOMBIA

Ante situación que tienen expectantes a los peruanos y colombianos, el premier Eduardo Arana llegó a la frontera con la nación acompañado del titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, Educación (Minedu) Morgan Quero, Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga y Defensa (Mindef), Walter Astudillo.