Premier Eduardo Arana y una delegación de ministros visitan distrito fronterizo de Santa Rosa

ACTUALIZACIÓN

Tras llegar al distrito fronterizo de Santa Rosa, en la región Loreto, el premier Arana y los ministros recorrieron los stands de las diversas instituciones del Estado, donde se brindan servicios a los pobladores, quienes saludaron la presencia de las autoridades.

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial dialogó con los vecinos de la zona y se comprometió a que la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), trámites de Pensión 65, entre otros servicios, se realice en el menor tiempo posible.

NOTA ANTERIOR

Esta mañana, el premier Eduardo Arana y algunos miembros de su Gabinete Ministerial llegarán al distrito de Santa Rosa, en la región Loreto. La visita coincidirá con la presencia del presidente colombiano, Gustavo Petro, en la ciudad fronteriza de Leticia.

El arribo de ambas delegaciones se realiza en medio de la controversia desatada por el mandatario colombiano, quien acusó al Perú de apropiarse de parte de su territorio, específicamente de la isla donde se encuentra el distrito de Santa Rosa, sobre la que nuestro país tiene posesión hace décadas.

La comitiva de autoridades peruanas incluye a los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

GUSTAVO PETRO VISITA LETICIA

La delegación arribará a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para supervisar la labor que desarrolla este proyecto en distintas localidades amazónicas.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro visitará Leticia, capital del departamento del Amazonas, ubicada frente al distrito peruano de Santa Rosa, para conmemorar el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional.