Carla García anuncia su precandidatura con miras a las elecciones de 2026

A través de una publicación en sus redes sociales, Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, oficializó su intención de participar en las elecciones generales de 2026. Bajo el lema “Forjando una alternativa popular y provinciana”, la comunicadora de 50 años hizo público su ingreso a la carrera electoral al anunciar una alianza con el excongresista Javier Velásquez Quesquén y el abogado Humberto Abanto.

La imagen que acompaña su anuncio muestra a García junto a los mencionados personajes, consolidando una propuesta que busca renovar el Partido Aprista Peruano (APRA) desde una perspectiva generacional y femenina.

NO SE HA DEFINIDO LISTA PRESIDENCIAL

Sin embargo, aún no se ha definido quién encabezará la lista presidencial. La postulación de Carla García se suma a la de otros históricos militantes como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, quienes también han confirmado su precandidatura a pesar de los conocidos enfrentamientos que protagonizaron en el pasado, incluso en el Congreso.

Por ahora, el APRA aún no define sus listas oficiales, pero el plazo máximo para inscribir candidatos y participar en las elecciones primarias vence el 31 de octubre.